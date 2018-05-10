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От Камбоджи до Конго: «Бессмертный полк» прошел по всему миру
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От Камбоджи до Конго: «Бессмертный полк» прошел по всему миру 

Мир24 31 минуту назад
В День Победы, который по всему миру отметили накануне прошел многомиллионный «Бессмертный пол». Акция добралась даже до Конго, сообщает телеканал «МИР 24».
В России с портретами своих родных, воевавших на фронте во время Великой Отечественной, прошли почти 10 с половиной миллионов человек. Такие данные озвучили в МВД страны.
В этом году акция в Москве прошла масштабнее, чем в прошлом. В шествии участвовали более миллиона человек. В колонне шли также президент России Владимир Путин, сербский лидер Александр Вучич, премьер-министр Израиля Биньямн Нетаньяху и другие известные лица.
«Бессмертный полк» прошел по всему миру. Например, в Китае, Камбодже, Голландии, Варшаве, Лондоне, Латвии и других странах.
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