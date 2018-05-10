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Штрафы на сумму более 30 млн руб. наложили на нарушителей антитабачного закона в РФ в январе-марте
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Штрафы на сумму более 30 млн руб. наложили на нарушителей антитабачного закона в РФ в январе-марте 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Штрафы на сумму более 30 млн руб. наложили на нарушителей антитабачного закона в РФ в I квартале 2018 г., сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
«Должностными лицами Роспотребнадзора за I квартал 2018 г. в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака к административной ответственности по ст. 6.24, 6.25, 14.3.1, 14.53 КоАП РФ привлечен 2 тыс. 671 правонарушитель. В их числе 763 гражданина, 1 тыс. 39 работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуальных предпринимателей, 591 юридическое лицо. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 млн руб.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает осуществлять надзор за соблюдением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В РФ принятый в развитие концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака федеральный закон от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «О защите здоровья населения от последствий потребления табака» регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и направлен на соблюдение ст. 41 и 42 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
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