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Улицу Горького в Красноярске перекрыли до конца 2019 года
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Улицу Горького в Красноярске перекрыли до конца 2019 года 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня утром улица Горького в Красноярске была закрыта для проезда траноспрта: проехать на участке между улицами Бограда и Карла Маркса автомобили не смогут. Выехать можно только со двора дома № 19 на Горького, далее двигаться по нечетной стороне улицы.
Как пояснили в мэрии Красноярска, ограничения введены в связи с реставрационными работами на исторических зданиях, расположенных на улице Горького. Продлятся они до конца декабря 2019 года. Кроме того, в том же районе изменилась схема движения на улице Декабристов: оно стало односторонним. Автомобили смогут проехать только в направлении от Бограда к Дубровинского. Такая схема введена до 30 ноября этого года.
Напомним, что реставрироваться будут дома с 7-го по 19-й на улице Горького в рамках проекта по созданию Историческго квартала в Красноярске. Работы начнутся с перекладки инженерных сетей, затем восстановят сами здания. Когда реставрция завершится, в старинных домах разместятся офисы, гостиницы, сувенирные магазинчики, кафе. При этом исторический облик зданий будет сохранен.
Фото: dela.ru
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