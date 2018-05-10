Ещё
Москва и Минск работают над отменой роуминга в Союзном государстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва и Минск работают над отменой роуминга в Союзном государстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 10 мая — РИА Новости. Вопрос отмены роуминга в Союзном государстве прорабатывают в Белоруссии и России, сообщил в четверг белорусский министр связи и информатизации Сергей Попков.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.
"Есть поручение глав государств. Конкретно два министерства отрабатывают эту задачу… Но надо понимать, что это бизнес, и поэтому работают операторы связи (двух стран — ред.) между собой", — сказал Попков журналистам.
Он отметил, что сотовые операторы двух стран предложили абонентам тарифные планы, которые в значительной мере снизили расходы в роуминге.
В марте 2018 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого разрешения ждать не стоит.
РИА Новости: последние новости
Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел в отставку Россияне назвали самых близких политических партнеров страны Эксперты оценили, как изменится Минздрав после обновления правительства
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»51
Ловушка для России: нефть уходит за $80499
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии154
Медведев предложил Дворковичу новую должность226
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение