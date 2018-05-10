Ещё
Британка опубликовала голые фото соперницы, собрала лайки и пошла под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британка опубликовала голые фото соперницы, собрала лайки и пошла под суд 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Шанелль Лидбитер (Chanelle Leadbeater) из британского Мидлсбро была приговорена к обязательным работам за публикацию обнаженного фото своей соперницы. Как сообщает Mirror, девушки враждовали с детства.
Лидбитер загрузила в Facebook изображение, которое она получила от молодого человека жертвы. Пост с фотографией набрал 144 лайка. На суде потерпевшая заявила, что публикация личных файлов была для нее унизительна.
Поступок 24-летней Лидбитер объясняется давней ненавистью девушки к сопернице. Как стало известно следователям, они невзлюбили друг друга еще со школьной скамьи, и эта неприязнь спустя годы сохранилась. Истица даже заблокировала Лидбитер и всех членов ее семьи в социальных сетях. После публикации фото отношения накалились: обидчица приехала к жертве домой и стала требовать разбирательства на кулаках. Когда она поняла, что девушка не собирается с ней контактировать, Лидбитер повредила ее автомобиль.
Суд принял во внимание раскаяние ответчицы и полное признание ею своей вины: Лидбитер была приговорена к 120 часам обязательных работ, штрафу в 300 фунтов (более 25 тысяч рублей) и годичному испытательному сроку. Контактировать с жертвой в течение ближайших трех лет девушке запрещено, в противном случае приговор будет пересмотрен в пользу тюремного заключения.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет233
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов877
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»202
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине706
Россиянам запретят жарить шашлыки44
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение