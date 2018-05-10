Британка опубликовала голые фото соперницы, собрала лайки и пошла под суд

Шанелль Лидбитер (Chanelle Leadbeater) из британского Мидлсбро была приговорена к обязательным работам за публикацию обнаженного фото своей соперницы. Как сообщает Mirror, девушки враждовали с детства.

Лидбитер загрузила в Facebook изображение, которое она получила от молодого человека жертвы. Пост с фотографией набрал 144 лайка. На суде потерпевшая заявила, что публикация личных файлов была для нее унизительна.

Поступок 24-летней Лидбитер объясняется давней ненавистью девушки к сопернице. Как стало известно следователям, они невзлюбили друг друга еще со школьной скамьи, и эта неприязнь спустя годы сохранилась. Истица даже заблокировала Лидбитер и всех членов ее семьи в социальных сетях. После публикации фото отношения накалились: обидчица приехала к жертве домой и стала требовать разбирательства на кулаках. Когда она поняла, что девушка не собирается с ней контактировать, Лидбитер повредила ее автомобиль.

Суд принял во внимание раскаяние ответчицы и полное признание ею своей вины: Лидбитер была приговорена к 120 часам обязательных работ, штрафу в 300 фунтов (более 25 тысяч рублей) и годичному испытательному сроку. Контактировать с жертвой в течение ближайших трех лет девушке запрещено, в противном случае приговор будет пересмотрен в пользу тюремного заключения.