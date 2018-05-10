Производство газонной травы в Сиане

Сиань, 9 мая / Синьхуа / — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай / стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.

В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.

Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.

В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.

Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.

В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.

Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.

В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.

Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.

В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.