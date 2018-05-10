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Производство газонной травы в Сиане
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Производство газонной травы в Сиане 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.
В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.
Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.
В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.
Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.
В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.
Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.
В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.
Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В ответ на растущий рыночный спрос на средства городского озеленения власти уличного комитета Иньчжэнь района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ стимулировали местных крестьян заняться производством газонной травы.
В настоящий момент более 40 дворов комитета выращивают траву для газонов на площади свыше 230 га.
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