Путин назвал Астану «чудом современного мира»

Чудо современного мира — так президент России Владимир Путин назвал Астану . Российский лидер дал интервью телерадиокомпании президента Казахстана , сообщает телеканал «МИР 24».

Сегодня столица республики — флагман всех позитивных начинаний и преобразований в Казахстане. В этом году город отметит 20-летний юбилей. За это время его население увеличилось более чем в 3,5 раза и составляет более миллиона человек. А территория расширилась в 2,5 раза. Астана — динамично развивающийся мегаполис и один из самых современных городов Евразии. И большая заслуга в этом принадлежит президенту республики, отметил Владимир Путин.

«Что меня всегда, честно говоря, и радовало, и удивляло. Он ведь еще в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру. Это удивляет до сих пор. Несмотря на это советское прошлое, он всегда был человеком, устремленным в будущее. Это очень важное качество. Он, во-первых, умеет окружать себя умными и дельными людьми, молодыми людьми и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя. Таким мудрым, деятельным, активным руководителем, я бы сказал, талантливым руководителем, лидером является Нурсултан Абишевич Назарбаев », — сказал российский лидер.

Именно Назарбаев предложил и реализовал идею строительства новой столицы Казахстана.

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