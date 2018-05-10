Майские красоты террасных полей в горах уезда Лунлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 9 мая / Синьхуа / — На фото — панорама майских террасных полей на живописных горных склонах многонационального автономного уезда Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ с крошечными фигурками работающих на них крестьян, скота и сельхозтехники. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 9 мая /Синьхуа/ — На фото — панорама майских террасных полей на живописных горных склонах многонационального автономного уезда Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ с крошечными фигурками работающих на них крестьян, скота и сельхозтехники. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 9 мая /Синьхуа/ — На фото — панорама майских террасных полей на живописных горных склонах многонационального автономного уезда Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ с крошечными фигурками работающих на них крестьян, скота и сельхозтехники. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 9 мая /Синьхуа/ — На фото — панорама майских террасных полей на живописных горных склонах многонационального автономного уезда Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ с крошечными фигурками работающих на них крестьян, скота и сельхозтехники. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 9 мая /Синьхуа/ — На фото — панорама майских террасных полей на живописных горных склонах многонационального автономного уезда Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ с крошечными фигурками работающих на них крестьян, скота и сельхозтехники. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 9 мая /Синьхуа/ — На фото — панорама майских террасных полей на живописных горных склонах многонационального автономного уезда Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ с крошечными фигурками работающих на них крестьян, скота и сельхозтехники. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь