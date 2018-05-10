Развитие современного шелководства в уезде Чуньань

Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая / Синьхуа / — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.

В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.

Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.

В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.

Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.

В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.

Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.

В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.

Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.

В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.

Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.

В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.