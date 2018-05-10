Ещё
Развитие современного шелководства в уезде Чуньань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развитие современного шелководства в уезде Чуньань 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.
В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.
Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.
В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.
Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.
В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.
Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.
В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.
Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.
В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.
Уезд Чуньань /пров. Чжэцзян/, 9 мая /Синьхуа/ — Благоприятные экологические условия в районе озера Цяньдаоху дали возможность властям уезда Чуньань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ совместно с известными предприятиями шелковой промышленности развивать здесь наукоемкое интенсивное шелководство и создать базу по производству высококачественного шелка-сырца.
В настоящее время уезд Чуньань в кооперации с ведущей отраслевой компанией провинции Чжэцзян Cathaya Group занимаются обработкой 4000 га тутовых плантаций, получая с них в год 300 тонн шелка-сырца высшего качества.
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: В сирийском Дамаске слышны взрывы и звуки работы системы ПВО Генсек ООН призвал к "справедливой глобализации" Президент Узбекистанана выступил на торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти и почести
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет233
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов877
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»202
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине706
Россиянам запретят жарить шашлыки44
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение