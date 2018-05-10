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Браконьеры оживились с пресноводным нерестом на озере Ханка в Приморье
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Браконьеры оживились с пресноводным нерестом на озере Ханка в Приморье 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
У рыбоохраны прибавилось работы с приходом весны, когда пресноводные рыбы начинают нереститься на прогретой на мелководье воде. Специалисты ведомства, общественные инспекторы и пограничники на сегодняшний день провели 41 рейд. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».
Любители незаконного промысла нарушают правила рыболовства и выходят на браконьерскую охоту в запрещенный сезон: с 20 апреля по 20 июля.
Браконьеров не пугают штрафы и конфискация орудий лова и транспорта, а также возможное лишение свободы до двух лет.
В нерест, когда наступает горячая пора, к патрулированию привлекают внештатных инспекторов теруправления и пограничников. С 20 апреля на Ханке и впадающих в нее реках в ходе проведенных рейдов изъяты браконьерские сети общей длиной более двух тысяч метров и почти 69 килограммов рыбы, еще более 20 килограмм выпустили обратно в воду.
В Омской области под суд пойдет бывший полицейский по обвинению в нелегальной добыче водных биоресурсов.
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