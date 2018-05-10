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МВД по Республике Саха (Якутия) присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»
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МВД по Республике Саха (Якутия) присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники полиции Якутии приняли участие в акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!».
В коротких видеороликах сотрудники органов внутренних дел рассказывают о своих родных, участвовавших в сражениях на полях Великой Отечественной.
Вместе со всеми на фронтах Великой Отечественной войны сражались и якутяне, которые внесли свою героическую лепту. За годы войны республика проводила на фронт более 62 тысяч своих сыновей. Они все героически сражались за Родину, отличаясь преданностью, стойкостью и легендарной снайперской меткостью. Высшей награды государства — Золотой Звезды Героя Советского Союза — были удостоены 24 воина-якутянина.
В этот праздничный день вся страна благодарно склоняет головы перед ветеранами и отдает почести тем, кто не вернулся с войны.
«Я помню. Я горжусь. Служу России!» — это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа.
В социальных сетях видеоролики публикуются с хештегами #Япомню #Ягоржусь #СлужуРоссии #мвд14 #МВДЯкутия
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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