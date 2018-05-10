МВД по Республике Саха (Якутия) присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники полиции Якутии приняли участие в акции «Я помню. Я горжусь. Служу России !».

В коротких видеороликах сотрудники органов внутренних дел рассказывают о своих родных, участвовавших в сражениях на полях Великой Отечественной.

Вместе со всеми на фронтах Великой Отечественной войны сражались и якутяне, которые внесли свою героическую лепту. За годы войны республика проводила на фронт более 62 тысяч своих сыновей. Они все героически сражались за Родину, отличаясь преданностью, стойкостью и легендарной снайперской меткостью. Высшей награды государства — Золотой Звезды Героя Советского Союза — были удостоены 24 воина-якутянина.

В этот праздничный день вся страна благодарно склоняет головы перед ветеранами и отдает почести тем, кто не вернулся с войны.

«Я помню. Я горжусь. Служу России!» — это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа.

В социальных сетях видеоролики публикуются с хештегами #Япомню #Ягоржусь #СлужуРоссии #мвд14 #МВДЯкутия