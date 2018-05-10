Иркутяне провели митинг и праздничное шествие в День Победы

«Среди сотен тысяч солдат, мужественно боровшихся с врагом, было много наших земляков, воинов-иркутян. Их славные дела и подвиги отмечены высокими наградами. В их числе — дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, иркутянин Николай Челноков , — сообщил собравшимся глава столицы Приангарья Дмитрий Бердников . — Здесь, у памятника выдающемуся летчику я хочу сказать „спасибо“ героям-победителям! Всем, кто проявил отвагу на полях сражений и всем, кто трудился во имя Победы в тылу. Всем, кто встретил 9 мая сорок пятого, и всем, кто не вернулся домой… И, конечно, нашим доблестным землякам. Низкий поклон и вечная память павшим! Слава героям-победителям!»

Новый сквер и памятник Николаю Челнокову открыли в Иркутске два года назад. Николай Васильевич Челноков родился в Иркутске 26 апреля (9 мая) 1906 года. В 1931 году Челноков стал инструктором-летчиком, после — командиром звена, командиром отряда, участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг. Во время Великой Отечественной войны Челноков командовал бомбардировочной и штурмовой авиаэскадрильями, был заместителем командира, а с августа 1942г. — командиром 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка на Балтийском флоте. В июне-августе 1943г. Челноков был помощником, а с декабря 1943г. — командиром гвардейского штурмового авиаполка на Черноморском флоте, в августе-октябре 1944г. — командиром 9-й штурмовой авиадивизии на Балтийском флоте. За успешное командование эскадрильей, 78 боевых вылетов и проявленные героизм и отвагу Челнокову присвоили звание Героя Советского Союза. За проявленный при нанесении штурмовых ударов героизм он был удостоен второй медали «Золотая Звезда». За годы войны Челноков совершил свыше 270 боевых вылетов.

Торжественные мероприятия в День Победы начались в Иркутске с молодежного митинга у танка «Иркутский комсомолец». В шествии приняли участие около 20 тысяч человек: военнослужащие, представители общественных объединений и политических партий, студенты, горожане. Колонны прошли по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса , Сухэ-Батора — до мемориала «Вечный огонь».

В 11-00 дня на площади графа Сперанского в центре Иркутска прошли подразделения Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, а также показательные выступления курсантов МВД России . Позже состоялась акция «Вальс Победы». Парад завершило шествие колонн «Бессмертного полка».

«Парад Победы в 1945 году длился 30 минут, а если поставить на этот парад всех погибших, то подсчитано, что он длился бы без перерыва 19 дней. Вот такой ценой было завоевано мирное небо для нас с вами. Будем же достойны памяти павших! Мы в неоплатном долгу перед нашими героями! — поздравил всех собравшихся c Днем Победы глава города. — Сегодня наш священный долг и наша обязанность — хранить память о трагических страницах нашей истории и передавать ее из поколения в поколение. Глубоко убежден: до тех пор, пока живы воспоминания, пока мы гордимся подвигом наших отцов, наша Отчизна останется могучей и сильной! С праздником дорогие друзья!»