Ещё
Электронная коммерция модернизировала производство театрального реквизита в деревне Хочжуан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электронная коммерция модернизировала производство театрального реквизита в деревне Хочжуан 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.
В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.
В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».
ИА Синьхуа: последние новости
Генсек ООН призвал к "справедливой глобализации" Срочно: В сирийском Дамаске слышны взрывы и звуки работы системы ПВО Президент Узбекистанана выступил на торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти и почести
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет233
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов877
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»202
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине706
Россиянам запретят жарить шашлыки44
Новости партнеров
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение