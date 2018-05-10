Электронная коммерция модернизировала производство театрального реквизита в деревне Хочжуан

Чжэнчжоу, 9 мая / Синьхуа / — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай / уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».

Чжэнчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В деревне Хочжуан городского округа Сюйчан провинции Хэнань /Центральный Китай/ уже более 100 лет изготавливают головные уборы, накладные бороды и усы для китайской музыкальной драмы.

В последние годы развитие Интернета позволило модернизировать местную модель мелкого кустарного производства и лоточной торговли. Практически все производители открыли онлайн-магазины, в деревне заработали службы экспресс-доставки. Сегодня 80 проц из 300 с лишним дворов деревни Хочжуан заняты производством и сбытом реквизита и одежды для китайской музыкальной драмы, ассортимент продукции насчитывает несколько сотен товаров, годовой доход от реализации превышает 200 млн юаней.

В 2016 году институт AliResearch китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group признал Хочжуан «деревней интернет-магазина Taobao».