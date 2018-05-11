Расходы на пенсии в России сократятся на 51,5 миллиард рублей

В целом, расходы по программе «Социальная политика» снизятся на 52,93 миллиарда.

Министерство финансов России разместило на федеральном портале проектов нормативных актов план поправок в бюджет. В нем говорится, что расходы на пенсии гражданам России в 2018 году сократятся на 51,5 миллиард рублей. В целом, расходы по «Социальной политике» будут уменьшены на 52,93 миллиарда рублей.

Одновременно с этим, пенсионные расходы военнослужащим и их семьям и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, станут больше на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия».