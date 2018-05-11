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Расходы на пенсии в России сократятся на 51,5 миллиард рублей
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Расходы на пенсии в России сократятся на 51,5 миллиард рублей 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В целом, расходы по программе «Социальная политика» снизятся на 52,93 миллиарда.
Министерство финансов России разместило на федеральном портале проектов нормативных актов план поправок в бюджет. В нем говорится, что расходы на пенсии гражданам России в 2018 году сократятся на 51,5 миллиард рублей. В целом, расходы по «Социальной политике» будут уменьшены на 52,93 миллиарда рублей.
Одновременно с этим, пенсионные расходы военнослужащим и их семьям и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, станут больше на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия».
Напомним, ранее Дмитрий Медведев рассказал о том, какая сумма средств потребуется на выполнение «майских указов» президента России Владимира Путина. По словам премьера, в ближайшие годы на это может уйти до 25 триллионов рублей.
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