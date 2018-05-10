Ещё
Роспотребнадзор временно закрыл суши-бар «Tokyo Street» в Новокузнецке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор временно закрыл суши-бар «Tokyo Street» в Новокузнецке 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке временно приостановлена деятельность суши-бара «Tokyo Street».
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в суши-баре, расположенном на улице Циолковского, 1, был выявлен ряд санитарно-эпидемиологических нарушений. В частности, в помещениях отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция, отработанный воздух выходил через воздуховод на дворовую часть жилого дома на уровне 1 этажа. Помимо этого, вентиляция не была выведена выше 1 метра над коньком крыши.
Работа заведения в таких условиях являлась нарушением действующего законодательства и составляла угрозу здоровью граждан. На юрлицо составили административный протокол, материалы были переданы в Центральный районный суд Новокузнецка, который постановил закрыть суши-бар на срок 45 суток.
АиФ Кузбасс: последние новости
Сергей Цивилев принял участие в шествии «Бессмертного полка» «Гранд Медика» может стать первым резидентом ТОСЭР в Новокузнецке Спасатели помогли 70-летней кемеровчанке, запертой на балконе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов964
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»239
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине729
Россиянам запретят жарить шашлыки131
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение