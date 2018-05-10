Роспотребнадзор временно закрыл суши-бар «Tokyo Street» в Новокузнецке

Новокузнецке временно приостановлена деятельность суши-бара «Tokyo Street».

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в суши-баре, расположенном на улице Циолковского, 1, был выявлен ряд санитарно-эпидемиологических нарушений. В частности, в помещениях отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция, отработанный воздух выходил через воздуховод на дворовую часть жилого дома на уровне 1 этажа. Помимо этого, вентиляция не была выведена выше 1 метра над коньком крыши.

Работа заведения в таких условиях являлась нарушением действующего законодательства и составляла угрозу здоровью граждан. На юрлицо составили административный протокол, материалы были переданы в Центральный районный суд Новокузнецка, который постановил закрыть суши-бар на срок 45 суток.