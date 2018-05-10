На время чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлыки 

Особый противопожарный режим будет введен в период проведения чемпионата мира по футболу в городах, где пройдут матчи. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом.
Соответствующий документ за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова есть у «Известий», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы в границах городских округов. Конкретные меры определяют местные власти. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыков.
Как пояснили «Известиям» в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях», то есть, мангалов, как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.
Если же лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов, следует из документа. В условиях режима действуют повышенные штрафы за нарушения.
Напомним, на юге Хабаровского края сейчас уже действует такой режим.
Подробнее — в материале «Известий»: На время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки