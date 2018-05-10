Пермячка Дарья Хохлова получила корону «Мисс Эфес» на конкурсе красоты в Турции 

Пермская модель Дарья Хохлова приняла участие в международном конкурсе «Мисс Аполлон» в Турции. За главную корону боролись еще 19 девушек из России и зарубежья.
Публикация от hohlovadasha (@hohlovadasha) 9 Май 2018 в 2:21 PDT В этом году прошел юбилейный десятый конкурс «Мисс Аполлон», который устраивается в Турции агентством «Vilga models». Эта же компания готовит и конкурс «Мисс туризм» в Малайзии. В этот раз участницами стали девушки из девяти стран, в том числе из России. По традиции конкурсантки прошли конкурс бикини и дефиле в вечерних платьях. Победительницей стала представительница города Чебоксары Евгения Матвеева. Пермячке Дарье Хохловой достался титул «Мисс Эфес», названный в честь одного из туристических мест Турции. — Да, я не заняла призовое место, но меня ждал сюрприз! Оказывается, жюри приняло решение сделать Toп-6, и сегодня я получила свою прекрасную корону. Я стала Miss Ephesus 2018, — рассказала пермская красавица. — Благодарю каждого, кто меня поддерживал в период всего конкурса! Я вас очень сильно люблю! Зимой Дарья получила титул «Мисс Бикини» на конкурсе в Малазии.