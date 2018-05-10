Начальник пожарной части отказался работать за 14 тысяч рублей и был уволен 

Начальника пожарной части №27 в Бабушкине (Бурятия) Евгения Арефьева попросили освободить должность после того, как он пожаловаться на низкую зарплату государственных пожарных, говорится в сюжете телекомпании АТВ.
«Мне ясно и понятно сказали: ты или пишешь заявление по-хорошему, или будут проблемы у тебя», — сообщил он.
По его словам, начальству не понравилось, что он требует повышения зарплаты, получая 14 тысяч рублей.
Директор Государственного казенного учреждения Бурятии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Игорь Шульгин сообщил АТВ, что увольнение связано не с жалобами Арефьева, а с тем, что в его части в конце апреля провели проверку и нашли нарушения. «У меня 73 человека, 73 начальника частей, которые получают 14 тысяч», — добавил он.
Ранее стало известно, что сибирский региональный центр МЧС удалил со своего сайта опубликованное письмо командира пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в смерти 37 посетителей во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В сообщении говорилось, что спасатели «сделали все, что смогли, и больше», и что после обвинения он не хотел жить от мысли, что его подозревают в гибели людей. Сохраненная копия публикации осталась в веб-архиве.