Начальник пожарной части отказался работать за 14 тысяч рублей и был уволен

Начальника пожарной части №27 в Бабушкине (Бурятия) Евгения Арефьева попросили освободить должность после того, как он пожаловаться на низкую зарплату государственных пожарных, говорится в сюжете телекомпании АТВ.

«Мне ясно и понятно сказали: ты или пишешь заявление по-хорошему, или будут проблемы у тебя», — сообщил он.

По его словам, начальству не понравилось, что он требует повышения зарплаты, получая 14 тысяч рублей.

Директор Государственного казенного учреждения Бурятии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Игорь Шульгин сообщил АТВ, что увольнение связано не с жалобами Арефьева, а с тем, что в его части в конце апреля провели проверку и нашли нарушения. «У меня 73 человека, 73 начальника частей, которые получают 14 тысяч», — добавил он.