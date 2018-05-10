Ещё
В Барнауле в рамках благоустройства зеленых зон спилят 300 деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле в рамках благоустройства зеленых зон спилят 300 деревьев 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Около 30 миллионов рублей выделили Барнаулу на благоустройство зеленых зон в городе, сообщает краевая администрация.
На эти средства планируют навести порядок на 24 объектах. Среди них зеленые уголки на ул. Анатолия, Аванесова, Парфенова, Чкалова, Димитрова.
В рамках благоустройства будет проведено устройство тротуара, санитарная обработка деревьев, реконструкция газона, установка поребрика. Кроме того, будет спилено более 300 деревьев, которые утратили свой декоративный вид, а также имеют механические повреждения. На месте старых деревьев высадят более 450 новых, а также 2 900 кустарников.
АиФ — Алтай: последние новости
Крупный инвестор планирует развивать центральный парк Барнаула 100-летний алтайский пограничник возглавил колонну техники времен ВОВ Два памятника павшим воинам восстановят в Алтайском крае
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет231
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов868
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»200
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине703
Россиянам запретят жарить шашлыки41
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение