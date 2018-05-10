В Барнауле в рамках благоустройства зеленых зон спилят 300 деревьев

Около 30 миллионов рублей выделили Барнаулу на благоустройство зеленых зон в городе, сообщает краевая администрация.

На эти средства планируют навести порядок на 24 объектах. Среди них зеленые уголки на ул. Анатолия, Аванесова, Парфенова, Чкалова, Димитрова.

В рамках благоустройства будет проведено устройство тротуара, санитарная обработка деревьев, реконструкция газона, установка поребрика. Кроме того, будет спилено более 300 деревьев, которые утратили свой декоративный вид, а также имеют механические повреждения. На месте старых деревьев высадят более 450 новых, а также 2 900 кустарников.