Желтые браслеты со штрих-кодом помогут старикам Хэнъяна не потеряться на улицах города

Хэнъян /пров. Хунань/, 9 мая / Синьхуа / — Китайский фонд благосостояния населения сегодня в городском округе Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай / провел акцию «Желтый браслет заботы», в рамках которой престарелым людям было роздано свыше 300 бесплатных желтых браслетов.

Пожилые люди в возрасте старше 70 лет или страдающие болезнью Альцгеймера будут носить эти браслеты с двухмерным штрих-кодом на запястье. Прохожие, просканировав штрих-код, смогут получить информацию о стариках и помочь им в случае необходимости связаться с родственниками.

Хэнъян /пров. Хунань/, 9 мая /Синьхуа/ — Китайский фонд благосостояния населения сегодня в городском округе Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай/ провел акцию «Желтый браслет заботы», в рамках которой престарелым людям было роздано свыше 300 бесплатных желтых браслетов.

Пожилые люди в возрасте старше 70 лет или страдающие болезнью Альцгеймера будут носить эти браслеты с двухмерным штрих-кодом на запястье. Прохожие, просканировав штрих-код, смогут получить информацию о стариках и помочь им в случае необходимости связаться с родственниками.

Хэнъян /пров. Хунань/, 9 мая /Синьхуа/ — Китайский фонд благосостояния населения сегодня в городском округе Хэнъян провинции Хунань /Центральный Китай/ провел акцию «Желтый браслет заботы», в рамках которой престарелым людям было роздано свыше 300 бесплатных желтых браслетов.

Пожилые люди в возрасте старше 70 лет или страдающие болезнью Альцгеймера будут носить эти браслеты с двухмерным штрих-кодом на запястье. Прохожие, просканировав штрих-код, смогут получить информацию о стариках и помочь им в случае необходимости связаться с родственниками.