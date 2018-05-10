«Меркатор Холдинг» планирует наладить сборку коммунальной и дорожной техники в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 10 мая. / ТАСС /. Один из крупнейших в РФ производителей машин и коммунального оборудования «Меркатор Холдинг» намерен вложить около 500 млн рублей в создание производства техники в Приморье и внедрение новых технологий сезонного содержания дорог. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации края по итогам встречи первого вице-губернатора Александра Костенко с представителями компании.

"Как отметил вице-президент «Меркатор Холдинг» по развитию и стратегическим коммуникациям Руслан Попович, помимо организации производства высокотехнологичной инновационной коммунальной и дорожной техники и сервисного центра по ее обслуживанию, планируются к реализации проекты по цифровизации дорожной и коммунальной отрасли, повышению качества содержания дорог и улично-дорожной сети. А также внедрению новых инновационных технологий зимнего и летнего содержания дорог и улично-дорожной сети городов, новаций в дорожной и коммунальной сфере и сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Инвестиции составят около 500 млн рублей", — сообщает администрация.

Сроки реализации проектов не уточняются. Компания в дальнейшем планирует производить в Приморье дорожную и коммунальную технику и для других регионов Дальнего Востока и развивать экспортное направление и работу со странами Юго-Восточной Азии.

В настоящее время в Приморье развивается новое для региона направление — создание производств по сборке техники различной направленности. Так, в крае уже началась сборка сельскохозяйственной техники на базе дилерского центра ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“ в Приморье, всего в этом году планируется собрать и продать приморским аграриям более 30 комбайнов и четыре трактора. Соглашением предусмотрена отверточная сборка зерноуборочных комбайнов Vektor, тракторов Versatile, жаток и косилок.