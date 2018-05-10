СМИ: В российских городах запретят жарить шашлыки во время ЧМ-2018 по футболу 

В российских городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, запретят жарить шашлыки на время проведения турнира.
В этих городах будет введён особый противопожарный режим, сообщают «Известия».
В рамках режима будет запрещено разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. В большинстве городских округов не будут разрешены пикники с приготовлением шашлыков на мангалах, а также сжигание мусора.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга могут ограничить продажу алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2018 года,