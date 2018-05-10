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СМИ: В принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года городах могут запретить жарить шашлыки
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СМИ: В принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года городах могут запретить жарить шашлыки 

RT на русском 16 минут назад
В городах, где будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, будет введён особый противопожарный режим, который может стать причиной запрета на пикники с жаркой шашлыков на мангалах.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рекомендацию правительственной комиссии по ликвидации ЧС, которая была подписана министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым.
Отмечается, что особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы.
При этом уточняется, что конкретные меры утверждают региональные или муниципальные власти, поэтому в основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов.
По данным издания, особый противопожарный режим должны обеспечить власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом.
Ранее, как сообщало RIA56, управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало, как правильно готовиться к пикнику.
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