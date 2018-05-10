СМИ: В принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года городах могут запретить жарить шашлыки

В городах, где будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, будет введён особый противопожарный режим, который может стать причиной запрета на пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рекомендацию правительственной комиссии по ликвидации ЧС, которая была подписана министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым.

Отмечается, что особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы.

При этом уточняется, что конкретные меры утверждают региональные или муниципальные власти, поэтому в основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов.