На время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуациях ввела особый противопожарный режим в период проведения чемпионата мира — 2018 по футболу, сообщают "Известия" Как информирует издание, под особым режимом подразумевается обеспечение дополнительной противопожарной безопасности в регионах России . В частности, местные органы власти будут обязаны обеспечить исполнение запрета на разведение костров и сжигание травы. Большинство регионов введут запрет на пикники с жаркой шашлыков. Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Ранее сообщалось, что экс-вратарь "Спартака" откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.