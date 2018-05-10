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На время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки
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На время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуациях ввела особый противопожарный режим в период проведения чемпионата мира — 2018 по футболу, сообщают "Известия".
Как информирует издание, под особым режимом подразумевается обеспечение дополнительной противопожарной безопасности в регионах России. В частности, местные органы власти будут обязаны обеспечить исполнение запрета на разведение костров и сжигание травы. Большинство регионов введут запрет на пикники с жаркой шашлыков.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что экс-вратарь "Спартака" откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.
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