NBC: адвокат экс-порнозвезды перепутал юриста Трампа с однофамильцами

Райян не оспаривает то, что его клиент в разное время получал за свои услуги плату от телекоммуникационной компании AT&T , фармацевтической корпорации Novartis и Columbus Nova во главе с Эндрю Интратером, бизнес-партнером председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга . Однако ряд транзакций, на которые ссылался Авенатти, касались не адвоката президента США, а его однофамильцев.

Так, Майкл Коэн, которому, по словам Авенатти, поступили $980 от Нетанала Коэна и второго человека, оказался жителем израильского города Ашдот. «Я техник из авиакомпании „Эль Аль“, а не адвокат. Нет, я никогда не встречался и не говорил с Трампом», — заявил NBC израильтянин. По его словам, он получил старый долг от своего брата, проживавшего некоторое время в Кении

В жалобе адвокат Райян перечислил ряд схожих нестыковок, касавшихся канадского Майкла Коэна, мелких фирм из Сингапура Венгрии . «Авенатти опубликовал кое-какую информацию, предположительно, скопированную с банковских счетов настоящего Коэна. У Коэна нет оснований считать, что Авенатти законным путем получил в свое распоряжение эти записи», — уточнил Райян.

В среду AT&T сообщила, что в конце 2017 года платила за консультационные услуги адвокату президента США, но не за юридическую помощь или лоббирование своих интересов. В тот же день Novartis признала, что платила Коэну ежемесячно $1,2 млн за обещание предоставить ей на конфиденциальной основе доступ к закрытой информации о планах администрации Трампа в области здравоохранения. Юрисконсульт Columbus Nova Ричард Оуэнс заявил телекомпании ABC , что пользовалась услугами Майкла Коэна, но не действовала от лица Виктора Вексельберга или «Реновы».

Экс-порноактриса судится с Коэном

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до президентских выборов 2016 года в США для того, чтобы женщина утаила факт интимной встречи с Трампом в июле 2006 года.

В начале марта Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне информацию о связи с Трампом. Она подтвердила, что получила от Коэна деньги в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах и не передавать никому переписку и фотографии миллиардера. В Белом доме отрицают, что Трамп когда-либо вступал во внебрачную связь.