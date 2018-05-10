Израиль показал видео уничтожения ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

Отмечается, что видео было снято с ракеты Spike NLOS.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс» в Сирии. По данным Дамаска, в результате обстрела три человека погибли, двое получили ранения.

"Панцирь-С1" — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. ЗРПК предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Эксперты отмечают эффективность «Панцирь-С1» при любых погодных условиях.