Браконьерство в Хасанском районе прекратится в скором времени

Необходимость борьбы с браконьерством в морской сфере является одной из самых острых тем Приморской столицы. Меры по устранению таких проблем обсудили глава Приморья Андрей Тарасенко с новоиспечённым руководителем Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андреем Гинкелем.

«Мы просим изменить систему квот на добычу морского ежа. После существования некоторое время всё было хорошо, но после ввели заявительный принцип получения. Каждый желающий мог написать заявление и спокойной идти ловить ежа», — сообщил Андрей Гинкель.

Также были подняты вопросы, касаемые прибрежного лова и в скором времени строительства рыболовного флота в Приморье.

«Мы сможем решить эту проблему посредством создания постоянных постов, которые будут контролировать все происходящие процессы на море», — отметил глава Приморья.

Напомним, что на данный момент ловить морского ежа может любой желающий, даже не являющийся специальной для этого организацией: написав заявление и получив одобрение.