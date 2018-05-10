Андрей Тарасенко поручил разобраться с браконьерством в сфере марикультуры

Андрей Тарасенко поприветствовал нового руководителя территориального органа Росрыболовства и предложил выработать совместные решения по ряду вопросов. Особое внимание глава Приморья обратил на необходимость борьбы с браконьерством в сфере марикультуры.

«В Хасанском районе мне ситуация не нравится — марикультуру воруют. Систему выращивания нужно смотреть на берегу. Если есть для этого приспособления, инкубаторы, технология — хорошо, нет — надо привлекать к ответственности», — обратился к собеседнику врио Губернатора, подчеркнув, что требуется привлечение и пограничных служб.

Руководитель Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству предложил изучить положительную практику других регионов. Одним из решений, по его мнению, может стать создание постоянных постов, а также повышение бдительности самих марикультурщиков.

По одному из вопросов Андрей Гинкель попросил содействия у врио Губернатора. По его словам, до прошлого года в Приморье существовала система распределения квот на добычу морского ежа, что позволяло обеспечить оптимальный режим изъятия на всех участках. После жалобы антимонопольной службы , заподозрившей территориальное управление Росрыболовства в нарушении закона о защите конкуренции, был введен заявительный принцип. В итоге запасу в подзоне Приморье, которую теперь чаще всего указывают в заявлениях, может быть нанесен серьезный ущерб.

Андрей Тарасенко согласился, что такая ситуация недопустима, дал поручение краевому департаменту рыбного хозяйства и водных биоресурсов подготовить, с учетом рекомендаций ТИНРО, проект постановления об определении объема вылова морского ежа по биотопам.

На встрече глава региона затронул вопрос обеспечения безопасности рыболовства. Андрей Гинкель проинформировал врио Губернатора о том, что совсем недавно внесено изменение в постановление Правительства РФ , определяющее, что теперь судовладелец представляет к выдаче разрешения еще и свидетельство о безопасности мореплавания. И лишение такого документа является основанием для отзыва разрешения.

Также участники встречи обсудили вопросы строительства рыболовного флота в Приморье с использованием инвестиционных квот, подготовке малого и среднего бизнеса в области рыболовства к началу работы системы электронной ветеринарной сертификации, доставки продукции на берег, а также развития прибрежного лова.

«Уже обратился в Росрыболовство и Минсельхоз по вопросу увеличения разрешенного прилова минтая на 15%», — подчеркнул глава региона.

В целом, по словам Андрея Гинкеля, территориальное управление плотно взаимодействует с краевым департаментом рыбного хозяйства и готово решать все вышеуказанные вопросы общими усилиями.