Из-за санкций российским компаниям разрешат скрывать информацию о руководстве

Соответствующее предложение подготовили в Минэкономразвития

Из-за введенных западными странами антироссийских санкций отечественным компаниям, в случае принятия предложения МЭР, будет разрешено скрывать от акционеров крупные сделки и информацию о руководстве.

Министерство экономического развития России подготовило законопроект, расширяющий принятые кабмином в прошлом году меры по поддержке компаний в условиях санкций. Согласно предложению ведомства, из-за принятых странами Запада ограничительных мер в отношении России правительству РФ предлагается определить случаи закрытия российскими компаниями корпоративной информации. Таким образом, в случае одобрения поправок предприятиям разрешат скрывать от акционеров крупные сделки и сведения о руководстве, пишут «Ведомости»

В 2017 году правительство разрешило не публиковать информацию о сделках в сфере гособоронзаказа и сотрудничестве с компаниями, которые попали под санкции. После чего примерно 20% крупнейших заказчиков в стране перестали раскрывать данные о своих поставщиках, подсчитал «Интерфакс»

Сейчас же власти смогут решать не только то, какая информация публичных обществ должна быть обнародована, но и ограничивать доступ к данным из ЕГРЮЛ об участниках и директорах обществ, пишет издание со ссылкой на комментарий юриста. Эксперты отмечают, что в случае одобрения предложения министерства у предпринимателей возникнут трудности при проверке контрагентов, так как информацию, получаемую ранее из ЕГРЮЛ, придется искать в других источниках. Это приведет к потере инвесторами гарантий получения полной отчетности о расходовании их вложений, что, в свою очередь, спровоцирует еще более масштабный отток капитала.