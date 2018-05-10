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В Красноярске будут судить крановщика, по вине которого погиб человек
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В Красноярске будут судить крановщика, по вине которого погиб человек 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Красноярска. Он обвиняется нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В сентябре 2017 года крановщик работал на стройплоащадке на железнодорожной станции Лукашевич в Красноярском крае. Наряда допуска, определяющего безопасное проведение работ, у него не было. На стройплощадке отсутствовал и специалист по обеспечению безопасности работ.
Во время работы крановщик расположил автомобильный кран и его стрелу на недопустимо близком расстоянии от ЛЭП напряжением 27,5 кВ. Из-за этого между стрелой автокрана и ЛЭП образовалась электрическая дуга, поразившая током мужчину, находившегося на стройплощадке поблизости от крана. Пострадавший погиб на месте.
Крановщик полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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