В Красноярске будут судить крановщика, по вине которого погиб человек

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Красноярска . Он обвиняется нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В сентябре 2017 года крановщик работал на стройплоащадке на железнодорожной станции Лукашевич в Красноярском крае . Наряда допуска, определяющего безопасное проведение работ, у него не было. На стройплощадке отсутствовал и специалист по обеспечению безопасности работ.

Во время работы крановщик расположил автомобильный кран и его стрелу на недопустимо близком расстоянии от ЛЭП напряжением 27,5 кВ. Из-за этого между стрелой автокрана и ЛЭП образовалась электрическая дуга, поразившая током мужчину, находившегося на стройплощадке поблизости от крана. Пострадавший погиб на месте.

Крановщик полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.