Сегодня во Владивостоке пройдут бесплатные юридические консультации

Сегодня, 10 мая, во владивостокской центральной библиотеке им. А. П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока , 48) состоятся очередные бесплатные юридические консультации для всех желающих. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Закон для всех».

На правовые вопросы горожан ответят студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа.

МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный. Телефон для справок: 236-13-70. Юридические консультации будут проходить с 14:30 до 16:30.