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Сегодня во Владивостоке пройдут бесплатные юридические консультации
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Сегодня во Владивостоке пройдут бесплатные юридические консультации 

АиФ-Владивосток 37 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Сегодня, 10 мая, во владивостокской центральной библиотеке им. А. П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48) состоятся очередные бесплатные юридические консультации для всех желающих. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Закон для всех».
На правовые вопросы горожан ответят студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа.
МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный. Телефон для справок: 236-13-70. Юридические консультации будут проходить с 14:30 до 16:30.
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