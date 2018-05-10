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В Красноярском крае задержали главу Богучанского района
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В Красноярском крае задержали главу Богучанского района 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина.
Тайны непопулярного начальника
Информацию о задержании главу района подтвердила официальный представитель главного краевого следственного управления СК России Ольга Дегидь. «Да, подтверждаем. [Подробности] в интересах следствия не комментируем», — заявила она РБК.
Александр Бахтин возглавляет районную администрацию с 2005 года.
По неофициальной информации, интерес силовых структур к главе района может быть связан с коррупционными фактами, касающимися махинаций с землей, недвижимостью и лесом, пишет «Российская газета».
Как отмечает телекомпания ТВК, жители района неоднократно обвиняли Бахтина в коррупции и завышении тарифов ЖКХ. Агентство Sibnovosti сообщает, что в 2016 году с проверкой в Богучанский район приезжала спецкомиссия во главе с руководителем администрации губернатора Сергеем Пономаренко.
По результатам проверки выяснилось, что Бахтин пользуется доверием лишь у 11% местных жителей. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Ефимов, занимавший в 2016 году пост главы Богучанского районного совета депутатов, тогда назвал результаты проверки фальсификацией.
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