В Красноярском крае задержали главу Богучанского района

Тайны непопулярного начальника

Александр Бахтин возглавляет районную администрацию с 2005 года.

По неофициальной информации, интерес силовых структур к главе района может быть связан с коррупционными фактами, касающимися махинаций с землей, недвижимостью и лесом, пишет « Российская газета ».

Как отмечает телекомпания ТВК, жители района неоднократно обвиняли Бахтина в коррупции и завышении тарифов ЖКХ. Агентство Sibnovosti сообщает, что в 2016 году с проверкой в Богучанский район приезжала спецкомиссия во главе с руководителем администрации губернатора Сергеем Пономаренко

По результатам проверки выяснилось, что Бахтин пользуется доверием лишь у 11% местных жителей. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Ефимов, занимавший в 2016 году пост главы Богучанского районного совета депутатов, тогда назвал результаты проверки фальсификацией.