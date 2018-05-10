Беглого заключенного объявили в розыск в Приморском крае 

Из колонии‐поселения, расположенной в поселке Дзержинец в Приморском крае, совершил побег осужденный. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу ГУ ФСИН России по Приморскому краю.
По данным ведомства, Савельев Дмитрий Геннадьевич, отбывающий наказание в КП-37 оставил исправительное учреждение вечером восьмого мая и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Правоохранители ищут беглеца и обратились к приморцам за помощью в установлении местонахождения осужденного Савельева.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о фактическом местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.
В Санкт‐Петербурге огласили приговор Надежде Федоровой, ударившую маленького ребенка и его мать на детской площадке. Агрессоршу отправили на один год в колонию-поселение и оштрафовали на полмиллиона рублей.