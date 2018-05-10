Беглого заключенного объявили в розыск в Приморском крае

По данным ведомства, Савельев Дмитрий Геннадьевич , отбывающий наказание в КП-37 оставил исправительное учреждение вечером восьмого мая и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Правоохранители ищут беглеца и обратились к приморцам за помощью в установлении местонахождения осужденного Савельева.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о фактическом местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.