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В Госдепе прокомментировали сообщения об обстреле позиций Израиля на Голанских высотах
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В Госдепе прокомментировали сообщения об обстреле позиций Израиля на Голанских высотах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили о заявлении госсекретаря США Майка Помпео о поддержке Вашингтоном Иерусалима.
Американские власти в курсе сообщений об обстреле иранскими силами позиций Израиля на Голанских высотах. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.
«Мы в курсе сообщений о том, что около 20 снарядов были выпущены в сторону Израиля. Мы советуем вам обратиться к правительству Израиля за дополнительной информации», — сказала Науэрт.
Представитель американского внешнеполитического ведомства также напомнила, что госсекретарь США Майкл Помпео ранее сообщил о совместном противостоянии Соединенных Штатов и Израиля «враждебным действиям Ирана» и поддержке официальным Вашингтоном права Иерусалима на самооборону.
Ранее сообщалось, что в четверг в нескольких районах на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги.
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