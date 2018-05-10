12 мая 300 мотоциклистов проедут колонной по всему Барнаулу

Колонна мотоциклистов из 300 байкеров проедет по магистральным улицам Барнаула 12 мая. Акция посвящена открытию мотосезона-2018.

Любители мототехники стартуют от гипермаркета строительных материалов на Новом мосту, затем проедут по пр. Ленина, Строителей, Павловскому тракту, ул. Попова и Энтузиастов. Финальной точкой маршрута станет парк спорта им. А. Смертина. В 16:00 здесь пройдут мероприятия в честь открытия сезона. Все желающие смогут сфотографироваться с мотоциклами, а также прокатиться на них с хозяином. На площадке также пройдут конкурсы, спортивные состязания.