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12 мая 300 мотоциклистов проедут колонной по всему Барнаулу
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12 мая 300 мотоциклистов проедут колонной по всему Барнаулу 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Колонна мотоциклистов из 300 байкеров проедет по магистральным улицам Барнаула 12 мая. Акция посвящена открытию мотосезона-2018.
Любители мототехники стартуют от гипермаркета строительных материалов на Новом мосту, затем проедут по пр. Ленина, Строителей, Павловскому тракту, ул. Попова и Энтузиастов. Финальной точкой маршрута станет парк спорта им. А. Смертина. В 16:00 здесь пройдут мероприятия в честь открытия сезона. Все желающие смогут сфотографироваться с мотоциклами, а также прокатиться на них с хозяином. На площадке также пройдут конкурсы, спортивные состязания.
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