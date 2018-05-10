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В Совфеде раскритиковали удары Израиля по иранским объектам в Сирии
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В Совфеде раскритиковали удары Израиля по иранским объектам в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
КОСАЧЕВ О РАКЕТНЫХ УДАРАХ ИЗРАИЛЯ ПО ОБЪЕКТАМ В СИРИИ: РОССИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ УСИЛЕНИЯ ВОЕННОЙ АКТИВНОСТИ В ЭТОМ РАЙОНЕ
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