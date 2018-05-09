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Сирия раскритиковала США за выход из СВПД
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Сирия раскритиковала США за выход из СВПД 

ИА Синьхуа 22 часа назад
Дамаск, 9 мая /Синьхуа/ — МИД Сирии во вторник осудил решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/. Об этом сообщило Сирийское информационное агентство САНА.
Внешнеполитическое ведомство Сирии заявило, что международная реакция на решение Вашингтона свидетельствует о «международной изоляции» США и их ошибочной политике, которая увеличит напряженность в регионе и мире в целом.
МИД отметил, что данный шаг Вашингтона в очередной раз продемонстрировал отсутствие надежности и приверженности США своим обязательствам в рамках международных соглашений.
Министерство подчеркнуло, что сирийское правительство будет всемерно поддерживать Иран, а также выразило уверенность в способности Тегерана преодолеть последствия, вызванные решением США и «влияющие на безопасность и стабильность в регионе и мире». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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