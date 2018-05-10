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Минстрой хочет защитить россиян от недобросовестных УК
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Минстрой хочет защитить россиян от недобросовестных УК 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Северпост
Недобросовестным учредителям управляющих компаний (УК) хотят запретить создавать новые аналогичные структуры. Речь идет об УК, лишенных лицензии «по дискредитирующим обстоятельствам». Об инициативе Минстроя РФ газете «Известия» рассказал замглавы ведомств Андрей Чибис. По его словам, министерство готовит соответствующие поправки в законодательство для решения проблемы «аффиллированности управляющих компаний, чтобы те же самые учредители не создавали новые компании в сфере управления многоквартирными домами, если они лишены этого права по дискредитирующим обстоятельствам».
Кроме того, предлагается ввести финансовые гарантии для УК и поставщиков коммунальных ресурсов, чтобы оградить жителей многоквартирных домов от возможного обмана при оказании услуг ЖКХ.
Чибис отметил, что новый механизм потребует контроля со стороны органов власти, в частности ФАС. Как сообщили в антимонопольной службе, ведомство поддерживает предложение Минстроя, однако настаивает на том, что механизм не должен ограничивать доступ на рынок добросовестных участников. По словам замглавы ФАС Виталия Королева, у службы есть полномочия по проверке организаций на предмет аффилированности, однако отсутствуют юридические механизмы проверки при создании новой организации.
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