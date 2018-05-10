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Срочно: В сирийском Дамаске слышны взрывы и звуки работы системы ПВО
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Срочно: В сирийском Дамаске слышны взрывы и звуки работы системы ПВО 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Об этом передают корр. Синьхуа.
Сирийское официальное информационное агентство САНА сообщило, что система ПВО реагирует на новую волну израильского ракетного удара. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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