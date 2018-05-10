Срочно: В сирийском Дамаске слышны взрывы и звуки работы системы ПВО 

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Президент Узбекистанана выступил на торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти и почести

Новый президент Коста-Рики Карлос Альварадо был приведен к присяге

Спецпосланник КНР по Среднему Востоку и официальные представители Саудовской Аравии обсудили ситуацию в регионе