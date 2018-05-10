СМИ сообщили о предложении Дворковичу возглавить фонд «Сколково»

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника аппарата правительства, два знакомых с ситуацией источника, а также на человека, которому об этом, по его словам, сообщил сам Аркадий Дворкович. Издание уточняет, что и.о. вице-премьера получил такое предложение от Дмитрия Медведева.

Как напоминает РБК, Дворкович был одним из авторов идеи фонда «Сколково» и с 2010 года входит в состав его попечительского совета. Также фамилии и.о. вице-премьера не было в списке кандидатов в заместители главы правительства в списке, составленном Медведевым.

Сейчас фонд «Сколково» возглавляет председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг. 6 апреля он попал в американский санкционный список, с фигурантами которого компаниям и гражданам США запрещено иметь дело.