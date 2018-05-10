2,5 тыс. человек и 50 боевых машин участвовали в Параде Победы в Челябинске 

Почти 2,5 тысяч военных, сотрудников правоохранительных органов, курсантов, учащихся и представителей ветеранских организаций, а также 50 единиц техники приняли участие в торжественном построении войск Челябинского гарнизона, посвящённом Дню Победы. Зрителями мероприятия стали и более 10 тысяч человек, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе администрации города.
Пешую часть торжественного прохождения открывали курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии. Они внесли Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. За ротой почётного караула шли барабанщики Челябинской кадетской школы-интерната и кадетского корпуса имени Александра Невского школы №45. По площади также промаршировал реконструированный взвод в форме и с оружием времён Великой Отечественной войны и взвод кинологов со служебными собаками.
«Этот праздник в сердце каждого из нас. Вместе со всей страной Южный Урал ковал Великую Победу. Мы гордимся ратными и трудовыми подвигами южноуральцев! — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — У нас общая ответственность — сохранить память о великом подвиге великого народа, который освободил мир от фашизма! Нас объединяет общая любовь к своей Родине, гордость за её героическую историю, вера в её великое будущее и общая цель — сделать Челябинскую область и нашу страну ещё сильнее и лучше».
Прохождение военной техники традиционно открыл легендарный танк Т-34, который выпускался на Челябинском тракторном заводе. В годы на войны на ЧТЗ было изготовлено 18 тысяч боевых машин, благодаря чему Челябинск получил второе название — Танкоград. Продолжили построение танк ИС-3 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. Одновременно в небо поднялись самолёты Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России. Далее на марш выехала автомобильная техника времён Великой Отечественной войны. Исторические машины сменила современная боевая техника — бронетранспортёры, грузовики «Урал», КАМАЗы, способные работать в любых климатических условиях, и пушки. После построения зрители смогли осмотреть всю технику, которая осталась на площади Революции.