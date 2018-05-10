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Крымские власти надеются на налаживание торгового судоходства с Сирией
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Крымские власти надеются на налаживание торгового судоходства с Сирией 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам вице-премьера правительства Крыма, Сирия готова поставлять в РФ цитрусовые и другую южную сельхозпродукцию по самым выгодным ценам.
В Крыму надеются на оживление торгового судоходства с Сирией. Соответствующее заявление сделал вице-премьер крымского правительства и по совместительству постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
«В Крыму пять портов, они недогружены. Мы можем задействовать всю портовую инфраструктуру, что дает нам определенную надежду на оживление торгового судоходства между Крымом и Сирией», — приводит РИА Новости слова Мурадова.
Вице-премьер отметил, что Сирия готова поставлять в РФ цитрусовые и другую южную сельхозпродукцию по самым выгодным ценам, в то время как Россия будет поставлять в САР стройматериалы, оборудование для восстановления железных дорог, электротехническую продукцию, которая востребована в Сирии, и многое другое.
По словам Мурадова сейчас идут переговоры об использовании крымских морских портов для двустороннего товарообмена.
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