Патриотический рингтон вместо гудка установили чиновники Владивостока

Сотрудники администрации столицы Приморского края убеждены, что чиновник должен искренне проявлять любовь к своему городу. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.

Новый рингтон сотрудники мэрии установили по поручению главы города Виталия Веркеенко

Позвонивший чиновнику в горадминистрацию абонент слышит«Песню о Владивостоке » композитора Петра Семина, которым мэрия заключила договор на безвозмездной основе.

«Основная миссия администрации — сделать жизнь в городе лучше и комфортнее. Мы трансформируем ее работу с процесса на результат, в открытом диалоге с горожанами и общественными организациями. Выстраивание идеологии — важный этап в этом процессе. Это базис, в парадигме которого должна работать команда, и новый рингтон напоминает всем об этом. Я хочу, чтобы каждый, кто обращается в мэрию, понимал: здесь любят Владивосток и готовы работать на благо всех его жителей», — подчеркнул Виталий Веркеенко.

Мэр Владивостока отметил также, что только «вместе у нас получится превратить восточную столицу России в комфортный, красивый, современный мегаполис».