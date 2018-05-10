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Патриотический рингтон вместо гудка установили чиновники Владивостока
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Патриотический рингтон вместо гудка установили чиновники Владивостока 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники администрации столицы Приморского края убеждены, что чиновник должен искренне проявлять любовь к своему городу. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.
Новый рингтон сотрудники мэрии установили по поручению главы города Виталия Веркеенко.
Позвонивший чиновнику в горадминистрацию абонент слышит«Песню о Владивостоке» композитора Петра Семина, которым мэрия заключила договор на безвозмездной основе.
«Основная миссия администрации — сделать жизнь в городе лучше и комфортнее. Мы трансформируем ее работу с процесса на результат, в открытом диалоге с горожанами и общественными организациями. Выстраивание идеологии — важный этап в этом процессе. Это базис, в парадигме которого должна работать команда, и новый рингтон напоминает всем об этом. Я хочу, чтобы каждый, кто обращается в мэрию, понимал: здесь любят Владивосток и готовы работать на благо всех его жителей», — подчеркнул Виталий Веркеенко.
Мэр Владивостока отметил также, что только «вместе у нас получится превратить восточную столицу России в комфортный, красивый, современный мегаполис».
Глава российского государства Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации на бронированном лимузине «Сенат».
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