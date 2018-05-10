Депутаты Госдумы предложили наказывать за привлечение к митингам подростков

Депутаты Государственной думы от "Единой России" подготовили законопроект, согласно которому организаторы несанкционированных митингов будут нести административную ответственность со штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток за привлечение к участию в мероприятии несовершеннолетних. Об этом пишут "Известия"

Авторами законопроекта являются заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко и заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный . Они отметили, что инициатива направлена против «популистов от политики», использующих подростков в своих целях, а также что проблема заключается в «попытках привить молодежи правовой нигилизм».

Вместе с тем Выборный уточнил, что факт нарушения общественного порядка может негативно сказаться на карьерах молодых людей, а Ревенко добавил, что законопроект внесут для рассмотрения в Госдуму уже 10 мая.