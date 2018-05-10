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Депутаты Госдумы предложили наказывать за привлечение к митингам подростков
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Депутаты Госдумы предложили наказывать за привлечение к митингам подростков 

ТВ Центр 17 минут назад
Фото: ТВ Центр
Депутаты Государственной думы от "Единой России" подготовили законопроект, согласно которому организаторы несанкционированных митингов будут нести административную ответственность со штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток за привлечение к участию в мероприятии несовершеннолетних. Об этом пишут "Известия".
Авторами законопроекта являются заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко и заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. Они отметили, что инициатива направлена против «популистов от политики», использующих подростков в своих целях, а также что проблема заключается в «попытках привить молодежи правовой нигилизм».
Вместе с тем Выборный уточнил, что факт нарушения общественного порядка может негативно сказаться на карьерах молодых людей, а Ревенко добавил, что законопроект внесут для рассмотрения в Госдуму уже 10 мая.
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