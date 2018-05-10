Михайловский ГОК под Курском остался без электроснабжения 

ТАСС: последние новости

Российские дипломаты в Узбекистане поздравили ветеранов с 73-й годовщиной Победы

Генсек ООН встретился в Гаване с новым кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем

ЕС 14 мая примет решение о персональных санкциях в связи с выборами в Крыму президента РФ