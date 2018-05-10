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Михайловский ГОК под Курском остался без электроснабжения
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Михайловский ГОК под Курском остался без электроснабжения 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области остался без электроснабжения поздно ночью 9 мая. Как сообщило ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ЧП случилось 9 мая в 23:18 мск на подстанции «Железногорская», где отключилась секция 110 кВ.
"Без электроснабжения остался Михайловский ГОК. Мощность отключенного потребителя — 60 МВ", — отмечается в сообщении.
Из-за нарушения был зафиксирован сброс нагрузки Михайловского ГОК на 95 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Михайловский ГОК является одним из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды. Предприятие занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья. На комбинате и дочерних предприятиях занято около 14 тыс. человек.
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