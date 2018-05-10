Электроснабжение Михайловского ГОКа под Курском восстановлено

"В 02:15 мск нагрузка Михайловского ГОК восстановлена", — сказано в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Инцидент произошел 9 мая в 23:18 мск на подстанции «Железногорская», где отключилась секция 110 кВ. 10 мая в 00:35 мск включили в работу шестую цепь воздушной линии 110 кВ «Железногорская — ГОК» и первую цепь воздушной линии 110 кВ «Железногорская — СТК» с отпайкой на подстанцию 110 «Семеновская», подалинапряжение на подстанции 110 кВ «Семеновская», «ГПП-6» и «ГПП-7», а также части потребителей.

В 01:58 мск восстановили электроснабжение всех потребителей.