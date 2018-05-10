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Электроснабжение Михайловского ГОКа под Курском восстановлено
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Электроснабжение Михайловского ГОКа под Курском восстановлено 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Электроснабжение Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Курской области восстановлено после отключения ночью 9 мая, следует из сообщения Минэнерго России.
"В 02:15 мск нагрузка Михайловского ГОК восстановлена", — сказано в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
Инцидент произошел 9 мая в 23:18 мск на подстанции «Железногорская», где отключилась секция 110 кВ. 10 мая в 00:35 мск включили в работу шестую цепь воздушной линии 110 кВ «Железногорская — ГОК» и первую цепь воздушной линии 110 кВ «Железногорская — СТК» с отпайкой на подстанцию 110 «Семеновская», подалинапряжение на подстанции 110 кВ «Семеновская», «ГПП-6» и «ГПП-7», а также части потребителей.
В 01:58 мск восстановили электроснабжение всех потребителей.
Михайловский ГОК является одним из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды. Предприятие занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья. На комбинате и дочерних предприятиях занято около 14 тыс. человек.
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