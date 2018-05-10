В посольстве России в США прошел прием по случаю Дня Победы

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости . Представители почти 20 стран приняли участие в торжественном приеме в посольстве РФ США День Победы 9 мая, передает корреспондент РИА Новости.

Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Перу, Армении и Азербайджана, Белоруссии, Италии, Венесуэлы, На мероприятии присутствовали послы Китая Никарагуа . Кроме того, мероприятие посетили представители посольств Таджикистана Гондураса , Боснии и Кипра

Кроме дипломатов, среди гостей были живущие в США реконструкторы, которые приехали в Вашингтон из нескольких штатов. Среди них выходцы из России и стран СНГ, а также американцы. Они пришли на прием в советской форме времен Второй Мировой войны.

В зале, где проходило мероприятие, демонстрировали кадры Парада Победы на Красной площади и фильм «В бой идут одни старики».

Собравшихся поздравил с праздником посол РФ в США Анатолий Антонов . Говоря о подвиге советских солдат, он отметил и вклад в борьбу против нацизма союзников по коалиции. Упомянул он и об акции «Бессмертный полк», которая в Вашингтоне прошла 5 мая.

"Мне посчастливилось пройти в колонне от Белого дома до Мемориала погибшим во Второй Мировой войне. Ощущение было, что вместе с нами этот небольшой путь прошли и те, кто воевал, те, кто отдал жизнь для нашего счастья и благополучия. Мы склоняем свои головы перед памятью этих людей", — сказал он.

Антонов отметил, что в последнее время все чаще наблюдаются попытки извратить память о роли СССР в войне вплоть до фальсификации фактов.

"Заверяю вас: наша страна делала и будет делать все, чтобы историческая память передавалась будущим поколениям в правдивом, неискаженном виде", — подчеркнул он.