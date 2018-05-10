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«Агора» обратила внимание на опасность высказываний об истории в РФ
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«Агора» обратила внимание на опасность высказываний об истории в РФ 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
За последние 10 лет «Агора» насчитала около 100 случаев ограничения свободы слова, связанных с высказываниями об истории.
«Российские власти за последние годы фактически ввели государственную монополию на оценку некоторых исторических фактов», — написал в своём телеграм-канале юрист правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на доклад «Россия против Истории. Наказание за пересмотр».
По его словам, опаснее всего в России высказываться о Второй мировой войне и участии в ней СССР.
За последнее десятилетие было возбуждено 17 уголовных дел после высказываний на тему истории. Лишь одно дело было прекращено за истечением срока давности.
С 2012 года в России наказали 6,6 тысячи человек за публичную демонстрацию запрещённой символики, говорится в докладе «Агоры».
«Наказуемой становится любая попытка развенчать мифы и снизить пафос — вне зависимости от истинности или ошибочности прозвучавших утверждений», — написал Чиков.
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