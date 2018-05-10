«Агора» обратила внимание на опасность высказываний об истории в РФ

За последние 10 лет «Агора» насчитала около 100 случаев ограничения свободы слова, связанных с высказываниями об истории.

«Российские власти за последние годы фактически ввели государственную монополию на оценку некоторых исторических фактов», — написал в своём телеграм-канале юрист правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на доклад « Россия против Истории. Наказание за пересмотр».

По его словам, опаснее всего в России высказываться о Второй мировой войне и участии в ней СССР.

За последнее десятилетие было возбуждено 17 уголовных дел после высказываний на тему истории. Лишь одно дело было прекращено за истечением срока давности.

С 2012 года в России наказали 6,6 тысячи человек за публичную демонстрацию запрещённой символики, говорится в докладе «Агоры».

«Наказуемой становится любая попытка развенчать мифы и снизить пафос — вне зависимости от истинности или ошибочности прозвучавших утверждений», — написал Чиков.