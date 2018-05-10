Антонов: Россия всегда будет ценить вклад союзников в разгром фашизма

ВАШИНГТОН, 10 мая. / ТАСС /. Россия всегда будет высоко ценить вклад союзников по антигитлеровской коалиции в Великую Победу.

Об этом заявил в среду вечером посол России в США Анатолий Антонов на приеме по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие состоялось в посольстве России в американской столице.

"Мы глубоко ценим вклад всех союзников по коалиции в общую борьбу против фашизма. Так было, есть и будет", — заявил Антонов.

Священный подвиг

"Для нас Победа над нацизмом никогда не будет историей из хрестоматий. Она живет, бьется в наших сердцах. Память о бессмертном подвиге священна", — подчеркнул посол, выступая перед приглашенными дипломатами из постсоветских государств, их коллегами из США и других стран мира, представителями политической и культурной элиты Вашингтона и прессы. Как напомнил Антонов, «на алтаре Победы — 27 миллионов жизней русских и украинцев, белорусов и казахов, узбеков и армян, грузин и азербайджанцев, молдаван и киргизов, таджиков и туркмен, прибалтов и представителей других народов СССР».

"Если бы не беспримерные мужество, стойкость и любовь к Родине наших фронтовиков, партизан и тружеников тыла, то мир сегодня был бы совершенно иным, — отметил российский посол. — Из сохранившихся документов нацистской партии и фашистского государства мы знаем, какая жестокая участь готовилась многонациональному советскому народу — рабский труд, депортация, физическое уничтожение".

"Но наши отцы, деды и прадеды выстояли. Они спасли Отечество, сокрушили поработителей Европы, принесли ее народам свободу и независимость, дали право на мирную жизнь и процветание своим детям и внукам — всем нам. За это мы перед ними в неоплатном долгу. Навсегда", — сказал Антонов.

Особый день

В связи с этим он назвал 9 мая «особым, переполняющим эмоциями» днем. «Ровно 73 года назад советский народ одержал героическую Победу в Великой Отечественной войне, внеся решающий вклад в усилия антигитлеровской коалиции по разгрому фашизма в Европе. Был предрешен исход самой кровавой и страшной войны в истории человечества. Безграничная гордость за тот славный подвиг и одновременно горечь невосполнимых потерь, понесенных народами многих стран в то лихолетье, объединяют все послевоенные поколения, спасенные от коричневой чумы», — заявил посол.

Как констатировал Антонов, «события на советско-германском фронте предопределили судьбу Второй мировой». «Именно там были наголову разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников гитлеровской Германии », — пояснил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в последние дни «по всему миру» проходят шествия «Бессмертного полка». В самых разных странах прошли «огромные колонны в знак памяти о живых и погибших в той войне героях», сказал Антонов.

Аналогичная акция состоялась 5 мая и в столице США. «Мне посчастливилось пройти в колонне от Белого дома до Мемориала погибшим во Второй Мировой войне. Ощущение было, что вместе с нами этот небольшой путь прошли и те, кто воевал, те, кто отдал жизнь для нашего счастья и благополучия. Мы склоняем свои головы перед памятью об этих людях», — заявил посол.

Тревожные тенденции

Однако, продолжал он, теперь, «к сожалению,

все чаще совершаются попытки осквернить и извратить священную память о роли СССР во Второй мировой войне». «В угоду политической конъюнктуре фальсифицируются факты, чтобы развенчать подвиг советского солдата, поставить в один ряд жертв и палачей», — указал Антонов. Как он предупредил, особенно опасно то, насколько серьезные масштабы «приняла в некоторых странах героизация нацистских преступников — вплоть до маршей „ветеранов СС“. „Толерантность к набирающему силу неонацизму недопустима“, — предупредил дипломат.

»Заверяю вас: наша страна делала и будет делать все, чтобы историческая память передавалась будущим поколениям в правдивом, неискаженном виде", — подытожил посол.

Программа вечера включала также показ художественного фильма «Танки».