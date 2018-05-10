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Дни международного бизнеса впервые пройдут в Хабаровске
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Дни международного бизнеса впервые пройдут в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Деловой проект призван содействовать продвижению товаров и услуг производителей Хабаровского края на зарубежные рынки и заключению новых экспортных контрактов. Инициатором и организатором мероприятия выступает правительство региона. Ожидается, что в Днях международного бизнеса примут участие делегации Японии, Китая, Монголии, Республики Корея, Вьетнама, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службой правительства региона.
«Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края», — отметил министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав Дианов.
В рамках деловой программы мероприятия будет работать международная выставка, на которой представят экспортный потенциал Хабаровского края, организуют индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами, а также презентуют экспортный, инвестиционный и туристический потенциал Хабаровского края для иностранных гостей. Для краевых предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки, будет организована серия круглых столов, мастер-классов и семинаров, в ходе которых федеральные и региональные спикеры расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов, поделятся успешными практиками. Желание участвовать в выставке и деловых переговорах с зарубежными партнерами уже выразили свыше 80 компаний и организаций Хабаровского края.
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